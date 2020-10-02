Степанакерт, , 14:39 — REGNUM Азербайджан после обстрела столицы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта ожидает «соразмерный ответ», заявил 2 октября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

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«Будет соразмерный ответ, всю ответственность за который понесет семья (президента Азербайджана Ильхама) Алиева», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по Степанакерту.

В результате обстрела есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, также пострадала спасательная служба. При этом не указано, какими средствами наносят удар.

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