Борисполь, Украина, , 14:40 — REGNUM Секретарь городского совета Борисполя Ярослав Годунок, которого назвал «разбойником» президент Украины Владимир Зеленский, подал документы на участие в местных выборах. Об этом сообщил официальный сайт Центризбиркома Украины.

Годунок решил претендовать на должность мэра Борисполя от «Радикальной партии» Олега Ляшко.

Согласно данным ЦИК, документы кандидата были приняты 30-го сентября 2020.

Напомним, в июле 2019 года Зеленский выгнал Годунка с совещания. Президент Украины назвал его «разбойником», поскольку чиновник ранее отбывал наказание по статье «Разбой с нанесением тяжелых телесных повреждений».

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