Нур-Султан, 2 октября 2020, 14:36 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру обороны республики Нурлану Ермекбаеву усилить международное военное сотрудничество, сообщили 2 октября в пресс-службе главы государства.
Казахстанский лидер сказал, что при создании концепции строительства вооруженных сил Казахстана необходимо уделить особое внимание оснащению армии современными средствами радиационной и химической защиты.
Поручено также проработать вопрос укрепления военно-транспортной авиации и инженерных войск. Токаев дал поручения Ермпекбаеву, которые касаются кадровой политики и подготовке к зиме.
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