Рига, , 14:39 — REGNUM Представитель латвийского либерального блока «Для развития/За!» и «Прогрессивные» Мартиньш Стакис избран мэром города Риги. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов городской думы, сообщает 2 октября агентство ЛЕТА.

Голосование состоялось на первом заседании нового состава рижской думы. Либеральный блок победил на внеочередных выборах в столичное самоуправление 29 августа.

За Стакиса проголосовали 46 депутатов из 60. Они представляют в думе блок «Для развития/За!» и «Прогрессивные», Новую консервативную партию, блок национального объединения «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» и «Латвийское объединение регионов», а также партию «Новое Единство».