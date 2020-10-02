Киев, , 14:28 — REGNUM Министерство по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины направило на согласование проект концепции будущей стратегии экономического развития Донбасса.

Об этом сообщает 2 октября пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что документ направлен как центральным органам исполнительной власти Украины, так и местным органам власти контролируемой Киевом территории бывших Донецкой и Луганской областей страны.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников уточнил, что над документом работали около 200 различных учреждений — в том числе и полсотни общественных организаций.

Теперь в течение 20 дней министерство должно получить обратную связь, учесть предложения и до конца осени представить итоговую концепцию.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Резников заявлял, что возглавляемое им министерство сделает упор на экономическое развитие Донбасса и создании там принципиально новой экономики.

«Обновлённый Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь крупные инвестиции в Восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру», — заявлял вице-премьер в августе.