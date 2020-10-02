Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Посол США в Тбилиси Келли Дегнан призвала лидеров политических партий Грузии объяснить соратникам, что для демократии неприемлемо применение насилия и другие методы давления во время выборов. Об этом 2 октября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Руководитель американского диппредставительства прокомментировала сообщения о драках между политическими оппонентами, о нападениях на офисы партий и случаях вандализма в отношении средств наглядной агитации.

«Хочу призвать лидеров всех политических партий направить четкое сообщение своим сторонникам, что насилие неприемлемо ни на каких выборах. Это не является путем проведения демократических выборов. Так же, как недопустимо запугивание», — сказала посол журналистам.

Дегнан также подчеркнула, что произошедшие инциденты ухудшают репутацию Грузии, поэтом насилие необходимо остановить.

Стоит отметить, что в Марнеульском муниципалитете края Нижняя Карталиния в Грузии произошло несколько стычек между сторонниками правящей партии «Грузинская мечта» и партии «Единое национальное движение». Сообщалось, что с каждой стороны есть пострадавшие, в том числе несколько человек госпитализировали.

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