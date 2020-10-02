Москва, , 14:28 — REGNUM Отказ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова комментировать президентские дебаты в США вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Соответствующие комментарии граждане оставили 2 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть комментаторов оказалась солидарна с позицией Пескова. По их мнению, не стоит давать оценку той дискуссии, которая развернулась между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом, в ходе которого последний назвал главу страны «щенком Путина».

«Пескову и так дел хватает, еще цирк американский комментировать. Байден и фамилию Путину вбросил — только чтобы больше об этом писали. Хайпит на фамилии нашего президента, на большее его не хватит», — написал пользователь Султан С.

Кроме того, некоторые пользователи указали на то, что представитель Кремля обосновал свой отказ тем, что подобное действие может быть расценено, как вмешательство во внутренние дела другой страны. Эти граждане тоже оказались согласны с мнением Пескова.

«Господин Песков, несомненно, прав, говоря, что это будет вмешательством во внутренние дела государства. То, что произошло во время дебатов, по факту, отражает как выгодно сегодня быть настроенным против России. Новые электоральные тренды, которые показывают, что американские политики готовы пойти на использование этого трюка, если им нужно унизить политического оппонента и заполучить поддержку избирателей», — написала Сара К.

Но нашлись и те, кто имеет иное мнение. Часть комментаторов считает, что не стоит оставлять высказывания, подобные тому, которое произнёс Байден, без ответа. По мнению граждан, такая позиция кажется им проявлением слабости.

«Я, конечно, за культуру политической дипломатии, но от таких речей аж скулы сводит. Ну хватит уже молчать «как бы чего не вышло», когда в адрес страны льют грязь. Когда-то, во времена СССР и КПСС персонажей подобных Байдену презрительно называли кремлевскими старцами. Так почему сейчас официальный кремль прижимает уши и сидит ниже травы?», — пишет Юрий И.

Большое количество комментариев было посвящено тому, что в политической борьбе на Западе появился популярный тренд, в виде российской угрозы. Граждане поделились своим удивлением, что даже кандидаты в президенты США не гнушаются использовать подобные манипуляции.

«Обалдеть, конечно! Действительно, быть настроенным против России сейчас стало очень выгодным. Хотя… Раньше все боялись, что на них коммунисты нападут… Теперь еще что-то придумали», — пишет Ирина Б.

Отдельные комментаторы призвали не обращать много внимания дебатам в другой стране. По мнению людей, стоило бы обратить взор на внутреннюю политику России и понаблюдать за публичной дискуссией между местными кандидатами в президенты.

«А зачем нам третий день парят мозги, по всем каналам, про дебаты какой-то трампы с какой-то байдой? Мы в России живём, с удовольствием посмотрел бы дебаты нашего президента с каким-нибудь кандидатом», — поделился мнением пользователь под псевдонимом dbabay043.

Напомним, 2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать острые высказывания, произнесённые во время президентским дебатов в США. Представитель Кремля посчитал, что реакция на это может быть расценена как вмешательство во внутренние дела другой страны.