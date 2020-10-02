Ереван, , 14:24 — REGNUM Армянский единый информационный центр показал кадры удара по мосту, которые соединяет Армению с Нагорным Карабахом.

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«Вооруженные силы Азербайджана атакуют гражданские инфраструктуры и мирное население», — говорится в аннотации к видео.

Отмечается, что снаряд упал на мост на реке Акари.

Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.

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