Бишкек, , 14:24 — REGNUM «Уверен, что мы проявим политическую проницательность и не ошибемся с выбором», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая с обращением к киргизстанцам в связи с предстоящими парламентскими выборами.

Глава государства акцентировал внимание на том, что качественный состав будущего парламента окажет прямое влияние на развитие страны в ближайшие пять лет.

«Давайте проведем выборы, не роняя нашей национальной чести и достоинства», — подчеркнул он.

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Обращаясь к партиям, претендующим на места в парламенте, Жээнбеков призвал их не выходить за рамки избирательного законодательства и не заниматься подкупом избирателей.

«В любой борьбе обязательно будет победившая и проигравшая сторона. Уверен, что проигравшие не пойдут на поводу своих личных амбиций и не станут провоцировать раскол в обществе, наносить вред миру и стабильности в стране», — сказал он.

Подводя итог, президент Киргизии отметил, что в противном случае в отношении тех, чьи действия будут угрожать единству народа, межнациональному согласию и целостности государства будут приняты решительные меры.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии должны состояться 4 октября 2020 года. За 120 депутатских мандатов ведут борьбу кандидаты от 16 политических партий.

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