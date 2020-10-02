Грозный, , 14:23 — REGNUM Алексей Навальный продолжает пиариться на истории со своим якобы отравлением. При этом его версия о причастности к этому президента РФ Владимира Путина не выдерживает никакой критики. Менее абсурдной звучала бы версия о том, что в деле замешан Рамзан Кадыров. Такое мнение высказал глава Чечни, комментируя в своем телеграм-канале обвинение Навального в причастности к событиям с ним российских властей.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Кадырова, Навальный преследует свои корыстные цели, обвиняя в своем отравлении Путина. На самом деле, как считает чеченский лидер, он отрабатывает заказ недругов России.

«Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы. Еще вспомнишь мои слова», — написал Кадыров.

Руководитель Чечни также отметил, что Навальному следовало бы признать, что если бы его «хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения его жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска».

Сочиняя такие версии, оппозиционеру было бы даже уместнее назвать виновником своего отравления не Путина, а Кадырова, считает чеченский лидер.

«Почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею», — обратился Кадыров к Навальному.

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