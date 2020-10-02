Гонконг, Китай, , 14:18 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в Гонконге помогло репатриировать индонезийских граждан из Макао и Гонконга, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

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Генеральное консульство Индонезии в Гонконге в тесном сотрудничестве с властями Гонконга и Макао успешно репатриировали 91 гражданина Индонезии.

«Спасибо генеральному консульству Индонезии в Гонконге за помощь мне и остальной команде. Мы застряли в порту Гонконга с конца июля. Наконец-то мы можем вернуться на родину», — заявил капитан Абдул Манап.

Правительство Индонезии через своих представителей за границей продолжает контролировать и оказывать помощь гражданам Индонезии в обеспечении безопасности и защиты граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство через министерство здравоохранения и агентство по надзору за финансами и развитием Индонезии установило максимальную стоимость теста на COVID-19 в стране в размере 900 тысяч рупий ($60).

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