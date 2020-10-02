Киев, , 14:15 — REGNUM Глава энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что заболел коронавирусом.

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Об этом он сообщил сегодня, 2 октября, через социальные сети.

Чиновник уточнил, что получил положительный результат теста на COVID-19 после прилета из командировки (откуда — не уточняется).

По его словам, и он лично, и компания «Нафтогаз» готов к вызовам, вызванным коронавирусом.

«Чувствую себя хорошо, надеюсь, что нюха не лишусь, ни реального, ни делового. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн», — проинформировал Коболев.

На время болезни выполнять обязанности главы правления «Нафтогаза» будет первый заместитель главы компании Сергей Перелома.ИА REGNUM напоминает, что за последние дни многочисленные случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы и в Верховной раде, в частности, заболел экс-президент страны Петр Порошенко. Из-за всплеска заболеваемости в парламенте Украины отменены ближайшие пленарные заседания — вместо них будет проходить работа в комитетах.