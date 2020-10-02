Стокгольм, 2 октября 2020, 14:13 — REGNUM Шведская компания IKEA не обнаружила в своей продукции незаконно заготовленную на Украине древесину. Об этом сообщил «Интерфакс — Украина» со ссылкой на выводы независимого аудитора.
Напомним, ранее Британская неправительственная организация Earthsight обвинила IKEA в использовании древесины, в частности бука, незаконно вырубленного в украинском Закарпатье.
Читайте ранее в этом сюжете: IKEA производит мебель из незаконно вырубленного леса на Украине – SVT