Стокгольм, , 14:13 — REGNUM Шведская компания IKEA не обнаружила в своей продукции незаконно заготовленную на Украине древесину. Об этом сообщил «Интерфакс — Украина» со ссылкой на выводы независимого аудитора.

«Результаты расследования третьей стороны…, а также нашего внутреннего расследования командой специалистов по снабжению древесины и вопросам лесного хозяйства не выявили каких-либо признаков того, что незаконно заготовленная древесина попала в нашу цепочку поставок», — рассказали в компании.

Напомним, ранее Британская неправительственная организация Earthsight обвинила IKEA в использовании древесины, в частности бука, незаконно вырубленного в украинском Закарпатье.

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