Киев, , 14:07 — REGNUM Народный депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Людмила Марченко утверждает, что Киев предоставит Азербайджану помощь, в том числе военную, в нынешнем конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом он заявила в эфире украинского телевидения вечером 1 октября.

Марченко отметила, что Украина уже оказывает помощь Азербайджану ‑ и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи.

«Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная», — уточнила депутат.

На заявление резко отреагировал глава МВД Украины Арсен Аваков. Силовик подчеркнул, что Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон, и намекнул, что самой Марченко нужна медицинская помощь.

«А таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной», — заявил Аваков.

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге 30 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана, поскольку «поддержка принципа территориальной целостности является одним из краеугольных камней украинской внешней политики».

Эксперты считают, что таким образом президент Зеленский официально выбрал поддержку одной из сторон конфликта, и задаются вопросом, зачем Украина лезет еще и в конфликт в Нагорном Карабахе?