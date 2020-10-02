Брюссель, , 14:34 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон потребует от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «объяснений» по переброске в Нагорный Карабах свыше 300 террористов из Сирии через турецкий Газиантеп. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Le Figaro.

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Выступая в столице Бельгии Брюсселе в ходе заседания Европейского совета, Макрон заявил, что собирается совершить звонок в Анкару, чтобы потребовать от Эрдогана «объяснений» по переброске «300 джихадистских боевиков из Сирии» в Нагорный Карабах, где военные силы Армении и Азербайджана продолжают вести бои. В своей речи президент также призвал НАТО «внимательно наблюдать» за действиями Турции.

«Турция пересекла черту. Это неприемлемо. Я призываю наших партнеров по НАТО внимательно наблюдать за поведением этого члена НАТО», — заявил лидер Франции.

Напомним, 1 октября Макрон обвинил Турцию в отправке сирийских боевиков в Нагорный Карабах, где продолжаются бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана.

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