Душанбе, , 13:59 — REGNUM Обменные ноты о взаимопонимании подписали министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и посол Японии в Душанбе Такаюки Миясита, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Документ подразумевает реализацию проекта стипендии по развитию человеческих ресурсов Японской грантовой помощи (JDS). В рамках проекта проходит подготовка молодых специалистов в области международных отношений, права, экономики и управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря посол Японии в Таджикистане Такаюки Миясита подписал документ, в рамках которого японское правительство выделит деньги на реализацию социальных проектов в республике.

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