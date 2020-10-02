Степанакерт, , 13:54 — REGNUM В настоящее время азербайджанские ВС наносят удар по Степанакерту. Об этом 2 октября написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

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«По Степанакерту носится удар», — написал в своем сообщении Ованнисян.

Он утончил, что в результате обстрела есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, также пострадала спасательная служба. При этом не указано, какими средствами наносят удар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что членство Турции в Минской группе ОБСЕ должно быть приостановлено из-за действий турецкий властей в контексте конфликта в Нагорном Карабахе.