Минск, , 13:35 — REGNUM МИД Белоруссии опубликовал 2 октября специальное заявление в связи с решениями Совета Европейского союза от 2 октября применить санкции к официальному Минску. В ответ на санкции ЕС постсоветская республика вводит свои санкции и, угрожая разрывом дипломатических отношений.

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В заявлении МИД Белоруссии, выдержанном в не характерном для дипломатической практики тоне, отмечено, что «Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Белоруссией, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций».

«Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая «награда» ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?, — сказано в документе МИД Белоруссии. — Продемократический тоталитаризм — еще более напористый, чем коммунистический. Не только другие мнения, детали и нюансы, но даже очевидные факты априори отвергаются, если они не соответствуют «правильной идеологии».

МИД Белоруссии настаивает: в постсоветской республике «легитимная власть» и отказ от полноценных контактов с ней — признаки «утопии», «лицемерия», «циничных и бездушных решений», которые «отразятся на гражданах и на других сферах кооперации».

«Санкции введены как карательная мера, по сути, за то, что Белоруссия не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство. В первую очередь, среди членов ЕС, — сказано в документе МИД Белоруссии. — Но, наверное, политическая воля и здравый смысл все ещё не могут возобладать над генетически засевшим миссионерством и ментальным для себя разделением стран на «старый» и «новый свет», на людей первого мира, которые имеют права, и всех остальных, которые, в основном, чем-то обязаны».

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«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия», — отмечено в официальном заявлении.

МИД Белоруссии предупредил: «Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Белоруссии из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений».

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Напомним, Евросоюз, США и их союзники не признали Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии по итогам состоявшейся в нынешнем году президентской кампании. Не дожидаясь общих для ЕС санкций в отношении официального Минска, прибалтийские члены ЕС ввели свои ограничительные меры. Александр Лукашенко пригрозил показать им «настоящие санкции», переориентировав белорусский транзит с прибалтийских портов, однако не выполнил обещанного.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей неоднократно заявлял о готовности ввести ответные санкции. До финала президентской кампании официальный Минск выстраивал свою риторику на антироссийской основе — вплоть до обвинений Кремля в интервенции («дело вагнеровцев»).

После закрытия избирательных участков 9 августа в десятках городов Белоруссии начались волнения противников бессменного правления Александра Лукашенко, который занимает президентское кресло с 1994 года. Мирные демонстрации жестоко подавляются МВД с привлечением армейских подразделений. Для охраны президентского дворца стянута бронетехника.