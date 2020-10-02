Киев, , 13:37 — REGNUM Власти Украины должны изменить законодательство страны и разрешить строительство баз НАТО на своей территории. Об этом заявил 2 октября заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос в интервью телеканалу «24».

Он отметил, что таким образом Украина сможет бороться против России.

«Именно надежное плечо наших НАТОвских партнёров позволит нам создать этот щит, который защитит Украину», — заявил Кривонос.

Для этого, по его словам, необходимо политическое решение руководства страны.

«Сейчас пока мы, соответственно, это не можем делать. Но для того существуют законы, чтобы со временем их пересматривать», — добавил чиновник.

Он также выразил надежду, что США перебросят на Украину те войска, которые в данный момент выводят из Германии.

Напомним, ранее Кривонос заявил, что учения «Объединенные усилия — 2020», которые прошли на Украине, показали России, что за ВСУ стоят «надёжные и сильные партнёры» из НАТО.

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