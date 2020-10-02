Киев, 2 октября 2020, 13:37 — REGNUM Власти Украины должны изменить законодательство страны и разрешить строительство баз НАТО на своей территории. Об этом заявил 2 октября заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос в интервью телеканалу «24».
Он отметил, что таким образом Украина сможет бороться против России.
Для этого, по его словам, необходимо политическое решение руководства страны.
Он также выразил надежду, что США перебросят на Украину те войска, которые в данный момент выводят из Германии.
Напомним, ранее Кривонос заявил, что учения «Объединенные усилия — 2020», которые прошли на Украине, показали России, что за ВСУ стоят «надёжные и сильные партнёры» из НАТО.
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