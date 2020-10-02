Минск, , 13:31 — REGNUM Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания Белоруссии утвердила Романа Головченко на посту главы правительства на первом заседании открывшейся новой осенней сессии. Об этом 2 октября сообщает агентство БелТА.

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Также указывается, что за кандидатуру Головченко проголосовали 99 депутатов из 100, один против.

«Работа правительства в первую очередь командная, здесь важен симбиоз и сплав разных квалификаций, жизненного опыта, компетенций. Считаю, что, поддержав мою кандидатуру, вы поддержали весь действующий состав правительства», — заявил после объявления итогов голосования Головченко.

Он отметил, что новое правительство настроено на решение проблемных вопросов и готово сделать Белоруссию более привлекательной для жизни, сделать ее богаче и духовно, и материально.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Головченко был назначен главой правительства Белоруссии 4 июня и утвержден парламентом страны 11 июня, но после президентских выборов 9 августа правительство в соответствии с законом ушло в отставку. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь назначил его главой правительства республики.