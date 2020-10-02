Москва, , 13:54 — REGNUM Данные, предоставленные Центром развития цифровых платформ, согласно которым больше всех от транзита санкционной продукции через российскую территорию стала Украина, породили множество комментариев со стороны пользователей интернета. Граждане поделились своим мнением 2 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть людей отреагировала на данную новость крайне негативно. Эти пользователи призвали российские власти запретить провоз санкционных товаров по территории России украинскими перевозчиками.

«А чего тут думать! Закрыть границу и всех делов. Это надо было сделать ещё, как только Россия ввела «контрсанкции!» Весь «импорт…» — только через порты России! Вот тогда, это был бы «очень! ощутимый удар…» по экономике ЕС. А для России, напротив — прибыль. за счёт увеличения перевалки грузопотока», — написал пользователь под псевдонимом «Очарованный странник».

Другие комментаторы обратили внимание на двуличие со стороны политики Украины. Граждане отметили, что несмотря на агрессивные действия соседней страны по отношению к Российской Федерации, тем не менее, украинский бизнес развернул активную деятельность на территории якобы «врага».

"Интересно, почему перевозчики из страны для которой Россия враг, и с которой они находятся в состоянии войны совершают десятки тысяч рейсов по России, развозя санкционку. Если это не предательство со стороны правительства, то что?», — пишет Алексей.

Часть людей не увидела в сложившейся ситуации что-нибудь негативное. Наоборот, водители, которые едут через российскую территорию, покупают в России топливо, еду и пользуются услугами гостиниц.

«Это обычный транзит через территорию России. Если везет водитель санкционку (например в Грузию), вешается на грузовое отделение пломба, которая контролируется со спутника и проверяется на выезде с территории России (чтобы нигде не выгрузился), кстати перевозчик платит хорошие деньги за пломбу. Плюсы; перевозчик платит за топливо, еду, отдых, может даже за туризм. Точно так же и наши ездят транзитом через Украину в ЕС», — пишет Андрей П.

Нашлись и те, кто призвал рассматривать движение транспорта с санкционными товарами через российскую границу, как нечто нейтральное. Имеется в виду, что это просто бизнес, а Россия обладает удобной для осуществления таких перевозок логистической системой. Перевозимые товары так или иначе предназначены не для России, а для других стран.

«Говорится о продуктах питания? Ну наверное и о других товарах. Значит РФ отказалась от УА товаров, а страны получатели — не были в списке стран — санкционированых. Это уже новое понятие, которое будет выведено на обсуждение. Торговые связи и факты поставок ставят Киев под защиту своих полит. решений. Но 2700 поставок за пол-года — это не много», — пишет пользователь maxsvidar.

Напомним, 2 октября Центр развития цифровых платформ предоставил информацию, согласно которой Украина стала страной, чьи перевозчики получили наибольшую выгоду благодаря транзиту санкционных товаров через территорию Российской Федерации.