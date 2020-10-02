Ташкент, , 13:26 — REGNUM Председателем Жокаргы Кенеса (представительного органа власти) узбекистанского Каракалпакстана избран Мурат Камалов, сообщили 2 октября в пресс-службе главы государства.

Голосование прошло на восьмой сессии Жокаргы Кенеса. В мероприятии принял участие президент республики Шавкат Мирзиёев. Глава государства отметил, что руководящая должность в современных условиях — это тяжелое бремя.

Мирзиёев также охарактеризовал нового спикера: «Я видел, что где бы он ни работал, его всегда волновали заботы каракалпакского народа. Это самое главное».

Отметим, согласно конституции Каракалпакстана, председатель Жокаргы Кенеса также является одновременно руководителем и высшим должностным лицом региона.