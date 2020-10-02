Дубровник, , 13:16 — REGNUM Отрицательный результат показали тесты на коронавирусную инфекцию у государственного секретаря США Майка Помпео и его супруги Сьюзан. Об этом 2 октября сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, Помпео и его супруга прошли тестирование на SARS-CoV-2 за 20 минут до того, как их самолет приземлился в городе Дубровнике в Хорватии, в котором американский госсекретарь намерен встретиться с хорватским руководством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тест президента США Дональда Трампа на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

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