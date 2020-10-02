Брюссель, , 12:59 — REGNUM Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли в интервью радио Deutschland Funk предложила связать размер дотаций ЕС для стран-членов с состоянием прав человека и верховенства закона. Особого внимания удостоились Польша и Венгрия, наиболее критикуемые в Брюсселе за пренебрежение демократических принципов. Об этом сообщает Onet.pl.

«В некоторых странах-членах ЕС постоянно нарушается принцип верховенства закона. И сократить для них субсидии ЕС — это эффективный способ давления. Такие страны, как Польша и Венгрия, должны испытывать финансовый голод», — подчеркнула Барли в эфире немецкого радио.

Польские политики успели негативно отреагировать на данное заявление. Так, глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик написал в соцсетях, что «ожидает извинений от замглавы Европарламента». Также он подчеркнул, что «заявление Барли возмутительно». «Оно вызывает самые ужасные исторические ассоциации. Потому что у Германии, которую представляет Барли, есть опыт доведения поляков до финансового и обычного голода», — заявил Дворчик.

Заместитель спикера польского Сената Марек Пэк также прокомментировал слова немецкого политика. «Заместитель главы Европарламент Катарина Барли, которая считает, что Польшу и Венгрию следует принудить к финансовому голоду ради верховенства закона, следует подумать о том, не уморит ли она голодом многие немецкие компании, которые зарабатывают большие деньги в Польше», — написал он в Twitter.

Депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий тоже раскритиковал Катарину Барли. «Миссис Барли должна быть осторожна в своих словах, потому что в прошлом в Германии существовала партия, в названии которой было слово «социалистическая», которая также намеревалась уморить голодом другие европейские народы, и это плохо кончилось, в том числе и для немцев», — сказал Рышард Чарнецкий, добавив, что Барли стоило бы заняться внутренними вопросами Германии, где она вскоре может оказаться в оппозиции.