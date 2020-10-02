Степанакерт, , 12:55 — REGNUM Разрушительному влиянию Турции в карабахском конфликте должна быть противопоставлена поддержка Степанакерта и Еревана, положительным фактором стало бы признание Нагорного Карабаха в качестве государства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 2 октября, комментируя высказывания лидеров ЕС о роли Турции в этом конфликте.

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Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вмешательство Турции в этот конфликт лишь осложняет ситуацию, а президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в зону конфликта через территорию Турции было переброшено «300 исламистов из Сирии».

«Призыв Европейского союза к Турции прекратить вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе — это, конечно же, правильный призыв. Важно, однако, помнить, что все те действия, которые вменяются в вину турецкой стороне, были бы невозможны без Азербайджана. Это не Анкара побуждала и побуждает Баку к ставке на силовое решение карабахского конфликта, а Баку, сделав такую ставку, привлекает для её осуществления турецкую поддержку.

Конструктивной роли Турции в карабахском конфликте быть не может, в идеале она должна быть от его решения изолирована.

Это, однако, вряд ли возможно. Значит, её разрушительному влиянию должен быть противопоставлен адекватный по напористости фактор поддержки Степанакерта и Еревана с их стороны. Либо, что лучше, новый конструктивный политический фактор.

Таким фактором, уверен, стало бы признание Нагорного Карабаха в качестве государства как такового без определения в настоящий момент его границ. Уверен, что после такого признания другие вопросы решались бы легче.