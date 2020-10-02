Ереван, 2 октября 2020, 13:01 — REGNUM Власти Армении располагают политическими и правовыми механизмами для признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян 2 октября РИА Новости.
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Она подтвердила, что существует общественный спрос на признание независимости Арцаха. У Еревана есть достаточно механизмов для этого, они могут быть использованы исходя из оценки ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха.
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