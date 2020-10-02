Джакарта, , 12:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии провело семинар на, котором обсудили стратегии форума «Азия — Европа» по преодолению глобальной пандемии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

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«С 53 странами-партнерами форума «Азия — Европа», представляющими 65% мировой экономики, 60% населения мира и 55% мировой торговли, может стать движущей силой в усилиях по восстановлению после пандемии за счет многостороннего сотрудничества и международной солидарности», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Пандемия вызвала экономический спад в различных странах мира и изменила ориентацию с глобального рынка на внутренний рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии за сутки увеличилось на 4317 человек.

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