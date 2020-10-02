Киев, , 12:50 — REGNUM Городской совет Харькова и его исполнительный комитет сегодня, 2 октября, выпустил специальное заявление, в котором «со всей ответственностью» говорится, что для жизнедеятельности и работоспособности мэра города Геннадия Кернеса угрозы нет.

Горсовет отмечает, что «волна слухов» о якобы смерти Кернеса — «не более чем фейк», изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за должность городского головы на предстоящих выборах.

В заявлении отмечается, что Кернес проходит лечение в берлинской клинике «Шарите», где есть четкий регламент работы, который не предусматривает у пациента и тех, кто его навещает, никаких гаджетов.

«Именно этим объяснятся отсутствие какого-либо видеообращения Геннадия Кернеса к горожанам… Акцентируем внимание на том, что клиника «Шарите» является одним из лучших лечебных заведений мира, которое никогда не ставит свою репутацию под удар сокрытием или фальсификацией информации о здоровье своего пациента», — подчеркивает горсовет.

ИА REGNUM напоминает, что состояние здоровья Геннадия Кернеса резко ухудшилось в начале сентября. Сначала мэр города, заболевший коронавирусом, попал в одну из городских больниц, а потом был отправлен в клинику «Шарите». Некоторые источники сообщали, что он впал в кому, однако информация не подтвердилась. Ситуация осложняется тем, что Кернес и его политическая сила участвуют в местных выборах, которые должны состояться 25 октября.