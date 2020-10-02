Сеул, , 12:52 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 1 октября провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в ходе разговора глава Южной Кореи обратился к немецкому политику с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

Он отметил, что Ю Мён Хи — человек, который сможет активизировать свободную торговлю и вернуть доверие к организации. Мун Чжэ Ин акцентировал внимание на том, что Южная Корея развивалась в условиях свободной торговли, поэтому он убеждён, что защита и развитие многосторонней торговой системы должны быть сосредоточены на Всемирной торговой организации.

В свою очередь Ангела Меркель отметила, что министр торговли Южной Кореи является подходящим кандидатом на пост главы ВТО и поздравила корейский народ с праздником осеннего урожая и поминовения предков Чхусок.

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