Берн, , 12:44 — REGNUM Полного и быстрого выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье Трам, которые ранее заразились коронавирусом, пожелал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Соответствующая запись 2 октября размещена на его странице в соцсети Twitter.

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«Мои наилучшие пожелания полного и быстрого выздоровления президенту Дональду Трампу и Меланье Трамп», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кремле желают скорейшего и легкого выздоровления президенту США Дональду Трампу, который ранее сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией.

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