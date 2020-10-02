Вашингтон, 2 октября 2020, 12:41 — REGNUM Коронавирусной инфекции у государственного секретаря США Майкла Помпео и его супруги Сюзан не обнаружен, сообщает 2 октября телеканал CNN.
Нынешний раз стал четвертым за последние две с половиной недели, когда Помпео приходится сдавать тест на коронавирус.
Напомним, президент США Трамп заявил, что у него и у первой леди Мелании обнаружено заражение коронавирусной инфекцией. Многие мировые лидеры, в том числе президент России и премьер-министр Великобритании пожелали главе Белого дома скорейшего выздоровления.