Минск, 2 октября 2020, 12:38 — REGNUM Белорусским властям пора перестать отчитываться перед Киевом о «признании территориальной целостности Украины» и признать территориальную целостность своего единственного союзника, России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 2 октября, комментируя информацию МИД Украины.
Ранее в ведомстве сообщили, что пригласили советника-посланника посольства Белоруссии для объяснений по поводу участия в Форуме регионов Белоруссии и России представителя «российской оккупационной администрации» в Крыму. Представитель посольства Белоруссии в ответ якобы заверил МИД Украины, что «официальная позиция страны в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась».
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