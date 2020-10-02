Минск, , 12:38 — REGNUM Белорусским властям пора перестать отчитываться перед Киевом о «признании территориальной целостности Украины» и признать территориальную целостность своего единственного союзника, России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 2 октября, комментируя информацию МИД Украины.

Ранее в ведомстве сообщили, что пригласили советника-посланника посольства Белоруссии для объяснений по поводу участия в Форуме регионов Белоруссии и России представителя «российской оккупационной администрации» в Крыму. Представитель посольства Белоруссии в ответ якобы заверил МИД Украины, что «официальная позиция страны в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась».

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«Поразительно, что после всех известных действий и заявлений украинцев в пользу опрокидывания Западом белорусской власти, в частности, после спровоцированного Киевом инцидента с российскими сотрудниками частной военной компании, незаконно арестованными в Белоруссии, Минск продолжает вести дела с Украиной как прежде, как с добропорядочным партнёром: даёт объяснения, оправдывается…