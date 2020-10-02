Киев, , 12:36 — REGNUM На борьбу со второй волной коронавируса Украине надо еще до 50 млрд грн, а взять их негде, заявил 2 октября украинский экономист Александр Гончаров, комментируя текущую ситуацию в стране.

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Эксперт напомнил, что правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля уже успело распределить 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19, из которых 35 млрд грн ушли на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

«И на что теперь министерству здравоохранения в финансировании и обустройстве поликлиник опереться? Где эта финансовая опора для борьбы со второй волной коронавируса в Украине?» — задается вопросом экономист.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава офиса Всемирной организации здравоохранения на Украине Ярно Хабихт заявил, что до конца 2020 года в стране ежедневно будут фиксировать 7−9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции (сейчас 4−4,5 тыс. случаев).

За последние сутки на Украине был госпитализирован 801 пациент с коронавирусом, отметил, в свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов.

«Очень быстро растет число людей, которые находятся в больницах с тяжелым или средней тяжести течением болезни… Мы постоянно вводим новые больницы для лечения больных COVID-19, наращиваем тестирование, увеличиваем число коек, в том числе и с подведенным кислородом», — сказал министр, добавив, что «у любой системы есть предел».

На брифинге 1 октября президент Зеленский заявил, что неправильно говорить о «второй волне» коронавируса на Украине, поскольку в стране фактически не было первой волны из-за жестких карантинных ограничений.