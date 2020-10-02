Москва, , 12:37 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге Дональду Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от вирусного заболевания COVID-19. Об этом сообщает 2 октября пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что искренне поддерживает главу США в этот непростой момент. В телеграмме Путин также выразил надежду, что Трампу помогут преодолеть опасную болезнь «жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп и его жена получили положительные результаты теста на коронавирус нового типа. Президент США объявил, что уходит на карантин.

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