Москва, , 12:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил искреннюю поддержку главе Белого дома Дональду Трампу и его супруге Мелании, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом говорится в телеграмме, которую глава государства направил сегодня, 2 октября, американскому коллеге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Российский лидер пожелал Трампу и первой леди США «скорейшего выздоровления и выразил искреннюю поддержку в этот непростой момент».

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что заразился коронавирусом. Также положительный результат на SARS-COV-2 дал и тест его супруги Мелании Трамп. Американский лидер подчеркнул, что немедленно уходит на карантин.

Предположительно, американский лидер мог заразиться коронавирусом от своей помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала его в поездках по стране. По словам лечащего врача Трампа Шона Конли, президент США и его супруга чувствуют себя хорошо.