Кемерово, , 12:31 — REGNUM Бывшего сотрудника администрации Кемеровского муниципального округа Кузбасса приговорили к условному сроку за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Речь идёт о гибели ребёнка в заброшенном резервуаре с водой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что 16 мая 2020 года в п. Сосновка-2 в заброшенном резервуаре с открытым люком и наполненном водой было обнаружено тело шестилетнего ребёнка. Мальчик остался без присмотра родственников и пропал без вести. Выяснилось, что чиновник знал, что на территории посёлка есть бесхозные металлические резервуары, люки которых были не закрыты и находились на уровне с поверхностью земли. Но своевременно не ограничил доступ людей к нему.

Отмечается, что обвиняемый вину признал в полном объёме. Суд приговорил его к 1 году шести месяцам лишения свободы условно, с запретом занимать определённые должности сроком на полтора года.