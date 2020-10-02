Минск, , 12:29 — REGNUM ЕС в отношении Белоруссии руководствуется двойными стандартами, попытка Запада опрокинуть минскую власть — подходящий повод вразумить его насчёт неадекватности такого подхода, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 2 октября, комментируя решения лидеров Евросоюза.

Ранее глава дипломатии ЕС Шарль Мишель заявил, что Евросоюз введет санкции в отношении 40 белорусских чиновников, «ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека», при этом Александр Лукашенко «пока» не входит в этот список. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Лукашенко не внесли в список, потому что это противоречило бы требованиям ЕС о необходимости «начать диалог с оппозицией».

«Евросоюзовцы хитрят. Они объясняют решение не вводить санкции против Александра Лукашенко тем, что их введение, якобы, подорвало бы требование Брюсселя к нему начать диалог с оппозицией, но их задача другая: вносить раздор между президентом Белоруссии и высшим слоем белорусской государственной элиты. Точно так же, кстати говоря, они действуют и в отношении России.

С точки зрения белорусских государственных интересов нет никакой разницы, введены санкции лично против Лукашенко или не введены. Тут важно другое. Страны Запада не признали результаты проведённых в Белоруссии выборов, не признали Александра Лукашенко президентом Белоруссии, и именно этим он должен руководствоваться в отношениях с ними.

Что же касается «требования» Брюсселя к президенту Белоруссии «начать диалог с оппозицией», то опять же непонятно, в каком качестве ему адресовано это требование.

Диалог с оппозицией — это внутреннее дело любой страны. Тот же Макрон никогда не согласится на то, чтобы его диалог с «желтыми жилетами» шёл при посредничестве ОБСЕ. Он вообще не согласиться на такой диалог. «Посредничество ОБСЕ», то есть уже непосредственное массированное вмешательство Запада в белорусские дела, стало бы дополнительным разрушительным фактором для Белоруссии.