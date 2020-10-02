Киев, 2 октября 2020, 12:30 — REGNUM Украина прекращает выполнять все условия договора, заключённого с Международным валютным фондом (МВФ), после получения денег. Об этом заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко 1 октября в эфире телеканала 112.ua.
Он отметил, что так сложилось исторически, поэтому после получения очередного транша Украина, скорее всего, вновь откажется от выполнения своих обязательств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительство страны не рассматривает варианты развития без кредитования МВФ.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина не рассматривает вариантов развития событий без денег МВФ