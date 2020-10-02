Киев, , 12:30 — REGNUM Украина прекращает выполнять все условия договора, заключённого с Международным валютным фондом (МВФ), после получения денег. Об этом заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко 1 октября в эфире телеканала 112.ua.

«Мы же с вами знаем, что мы, когда подписываем договор с МВФ, мы всегда подписываем одно, но, уже получив первый транш, сразу же начинаем нарушать соглашение», — рассказал эксперт.

Он отметил, что так сложилось исторически, поэтому после получения очередного транша Украина, скорее всего, вновь откажется от выполнения своих обязательств.

«Я считаю, что это абсолютно адекватно по отношению к стороне, которая зачастую нас толкает к абсолютно невыгодным решениям», — подытожил Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что правительство страны не рассматривает варианты развития без кредитования МВФ.

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