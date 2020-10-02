Киев, , 12:20 — REGNUM Наиболее проблемный вопрос местных выборов на Украине — это голосование людей, которые находятся на коронавирусной самоизоляции.

Об этом заявил 2 октября член ЦИК Украины Андрей Гевко во время «круглого стола», посвященного избирательному процессу.

Гевко заявил, что данный вопрос нужно урегулировать на законодательном уровне, цитирует УНН.

По его словам, важно было бы принять соответствующий законопроект, который регламентировал права и обязательства всех участников голосования в условиях пандемии.

«Есть надежда, что он будет рассмотрен и принят… таким образом удастся осуществить на должном уровне все меры, чтобы люди безопасно могли проголосовать. И те избиратели, которые находятся на самоизоляции в том числе», — сказал представитель центризбиркома.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября. Уже разработана процедура, как членов специальных избирательных участков будут тестировать на COVID-19. Открытой статистики, сколько человек сейчас находится на самоизоляции, на Украине нет.