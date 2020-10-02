Варшава, , 12:14 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач 2 октября выразил уверенность, что «месяцы Лукашенко в должности президента Белоруссии сочтены». Данное заявление он сделал в эфире Polskie Radio 24.

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»Сегодня ЕС решил ввести санкции против Белоруссии. Это очень важно. Мы посылаем четкий сигнал. Мы надежный партнер для белорусского народа и принципиальный противник политики, осуществляемой белорусской властью», — подчеркнул Пшидач.

По мнению замглавы польского МИД, «Лукашенко потерял легитимность для осуществления какой-либо власти, поэтому его месяцы у власти сочтены».

Сегодня Европейский парламент принял пакет санкций против белорусских чиновников. В список входят 40 имен, ответственных за фальсификации на выборах, а также за жесткое подавление акций протеста. Александра Лукашенко в санкционном списке не оказалось.