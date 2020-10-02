Москва, , 12:13 — REGNUM Саммит на территории Индии договорились провести президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди, когда это позволит эпидемическая ситуация. Об этом 2 октября рассказал журналистам посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

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Как напомнил индийский посол, давая ответ на вопрос о том, будет ли проведен саммит нынешней осенью в очном формате, лидеры двух стран общались по телефону, включая день рождения Моди — 17 сентября.

«Они договорились провести саммит в Индии, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия», — сказал дипломат и уточнил, что подтвержденной даты такого мероприятия пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Индии Нарендра Моди с 70-летним юбилеем.