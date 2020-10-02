2 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Безусловно, возлагать все надежды на церковное посредничество в деле установления мира между Арменией и Азербайджаном нельзя. Но при благоприятных условиях оно способно стать подспорьем основному процессу под руководством Минской группы ОБСЕ.

Станислав Стремидловский, , 12:03 — REGNUM Армянский патриарх Константинополя Саак Мешалян нанес визит константинопольскому патриарху Варфоломею в Стамбуле. «Стоит отметить, что встреча двух религиозных лидеров прошла в критический для армянской общины момент, когда между Арменией и Азербайджаном вновь вспыхнула напряженность в Нагорном Карабахе», — отмечает портал Orthodox Times.

Иван Шилов © ИА REGNUM

О чем говорили патриархи, пока не сообщается, но догадаться можно. Действительно, армянской общине в Турции сегодня приходится нелегко. На днях группа турок и азербайджанцев организовала акцию протеста в стамбульском районе Кумкапы, где расположена резиденция армянского патриарха. Ряд турецких изданий сочли ее «провокационной». Как заявил в интервью турецкой газете Cumhuriet полковник Мустафа Онсель, «если мы собираемся проявить насилие по отношению к нашим гражданам армянской национальности или греческой национальности, это показывает, что мы утратили свое свойство быть нацией». Нынешняя эскалация региональной напряженности имеет прямые последствия для граждан армянского происхождения, проживающих в Турции, подчеркивает в свою очередь портал Arab News. Издание цитирует депутата от оппозиционной Демократической партии народов Каро Пайлана, который критикует политику Анкары по нагорно-карабахскому вопросу. По словам Пайлана, карабахский конфликт спровоцировал рост национализма и расизма и теперь представляет реальную опасность для армян Турции.

Однако не это является главной проблемой для турецких властей. При желании они способны самостоятельно укротить националистов и защитить местную армянскую общину, сосредоточенную в основном в Стамбуле. Анкара не контролирует общественное мнение за пределами Турции, а тут у Армянской апостольской церкви есть огромное преимущество. Напомним, что Азербайджан начал войну против Нагорного Карабаха утром 27 сентября, когда в Риме находился предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II. Он прервал визит и срочно вылетел в Ереван, однако перед этим успел встретиться с папой Римским Франциском. По итогам беседы католикос в интервью итальянской газете Il Messaggero заявил, что проинформировал понтифика о нападении, а также «объяснил ему, как Турция поддерживает Азербайджан в этой войне, мы считаем, что нападение было задумано при поддержке Анкары». Сам Франциск в тот же день заявил, что молится о мире на Кавказе и просит конфликтующие стороны предпринять конкретные действия доброй воли и братства, которые могли бы привести к решению проблем не силой оружия, а посредством диалога и переговоров.

Глава Киликийского католикосата католикос Арам подчеркнул, что «Арцах (Нагорный Карабах — С.С.) — это земля, сотворенная кровью, молитвами и душами армян… более того, согласно международным законам и нормам, его народ имеет право на самоопределение». Иерусалимский патриарх Армянской апостольской церкви Нурхан Манукян обратился к президенту Израиля Реувену Ривлину с призывом прекратить поставки военного оружия из Израиля в Азербайджан. Активную позицию занял Всемирный совет церквей (ВСЦ). И.о. генерального секретаря ВСЦ отец Иоанн Саука выразил серьезную озабоченность возобновлением конфликта в Нагорном Карабахе и призвал стороны «немедленно отказаться от дальнейших военных действий и вернуться за стол диалога и переговоров». Саука призвал Минскую группу ОБСЕ проявить инициативу. И одновременно он заметил, что встревожен «агрессивной позицией правительства Турции, которое как член Минской группы должно играть нейтральную роль», чего не происходит. Временный генсек призвал Церкви — члены ВСЦ из стран МГ ОБСЕ взаимодействовать со своими правительствами, чтобы «донести это послание и поощрить срочные и последовательные дипломатические усилия для достижения мира в регионе».

Идею и.о. генерального секретаря ВСЦ положительно оценивает архиепископ Арцаха Паргев Мартиросян, с которым мы связались по телефону. «Церковное миротворчество — это добрая и полезная площадка», — сказал нам владыка. Но если говорить о Минской группе, в которую входят Россия, США и Франция, то религиозным посредником между Арменией и Азербайджаном здесь выступала до сих пор Русская православная церковь. Последняя встреча между председателем Управления мусульман Кавказа шейхом Аллахшукюрком Пашазаде и католикосом Гарегином II при участии патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась в сентябре 2017 года. Как говорил нам тогда архиепископ Паргев, такие переговоры полезны по нескольким причинам: «Во-первых, они служат еще одним подтверждением того, что в основе конфликта нет религиозной основы. Во-вторых, духовные лидеры говорят о мире, призывают к миру, с этой точкой зрения вынуждены считаться политики. В-третьих, так или иначе диалог способствует смягчению сердец, умиротворению ситуации, тормозит попытки развязать войну. В-четвертых, есть практическое следствие, связанное с обменом задержанных, пленных, легче становится договориться об их освобождении».

В минувшее воскресенье, 27 сентября, патриарх Кирилл молился о скорейшем мирном разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, рассказал журналистам председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Русская православная церковь всегда содействовала поддержанию диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана и готова и впредь выполнять эту миссию», — добавил он. Безусловно, возлагать все надежды на церковное посредничество нельзя. Но при благоприятных условиях оно способно стать подспорьем основному процессу под руководством МГ ОБСЕ.