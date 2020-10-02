Пермь, , 12:02 — REGNUM В Пермском крае 7 октября состоится церемония инаугурации губернатора Дмитрия Махонина. Торжество пройдет в Органном зале при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Ранее планировалось, что торжественное вступление в должность губернатора Дмитрия Махонина произойдет 21 сентября. Однако 17 сентября стало известно о том, что у Махонина диагностирован COVID-19. Глава края был госпитализирован. 30 сентября появилась информация о том, что губернатор выписан из больницы и отправлен на амбулаторное лечение.

Напомним, в Пермском крае 13 сентября завершились губернаторские выборы. Из четырех зарегистрированных кандидатов победу одержал самовыдвиженец Дмитрий Махонин. Он набрал 75,71% голосов избирателей. На втором месте с большим отрывом оказалась Ксения Айтакова (КПРФ) — 13,62%. За Олега Постникова (ЛДПР) проголосовало 5,66% избирателей, за Евгения Козлова («Патриоты России») — 2,34%.

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