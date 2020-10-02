Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Карантин в ходе избирательной кампании — серьезный удар для президента США Дональда Трампа, который любит встречаться со своими избирателями в городах и на стадионах. В то же время выявление SARS-CoV-2 у Трампа может «очеловечить» имидж президента. Об этом в своей статье от 2 октября сообщил журналист Dagens Nyheter Бьорн Клин.

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Трамп прошел через многое, пишет Клин, но никогда широкой общественности не было известно, что он серьезно был болен за все время своего пребывания на посту президента. Его образцовая физическая стойкость была частью его самооценки и образа.

Теперь же Трамп будет вынужден изолироваться в Белом доме и прекратить предвыборные турне в ближайшие недели. Не факт, что он сможет провести следующие дебаты с его соперником Джозефом Байденом, которые должны состояться 15 октября, по крайней мере, не не в одном помещении с ним и ведущим.

Положительный результат теста Трампа на коронавирус, вероятно, изменит и представление о пандемии в Соединенных Штатах, ведь прямо сейчас страна решает: следует ли открывать или закрывать школы, компании и другие учреждения с серьезными последствиями для уровня потребления и безработицы.

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