Москва, , 11:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин 2 октября встретится с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиром Мау. Об этом 2 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет встреча с ректором РАНХиГС Мау», — заявил пресс-секретарь.

Также Песков уточнил, что РАНХиГС является очень важным учреждением, так как там ведут подготовку и повышение квалификации руководителей в различных сферах и управленцев.

Кроме того, он напомнил, что данная встреча главы российского государства с главой РАНХиГС является не первой.

«Путин и Мау хорошо знают друг друга», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают скорейшего и легкого выздоровления президенту США Дональду Трампу, который ранее сообщил о том, что заразился коронавирусной инфекцией.