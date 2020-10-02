Варшава, , 11:49 — REGNUM Ряд неправительственных организаций при координации ЮНИСЕФ исследовали состояние прав ребенка в Польше и выпустили итоговый отчет. Об этом передает Dziennik.

Каждое государство, ратифицировавшее Конвенцию о правах ребенка, должно раз в пять лет представлять официальный отчет о выполнении положений этого документа. В этом году правительство Польши представило такой отчет Комитету по правам ребенка в ООН. Помимо правительства, свой отчет подготовили неправительственные организации — их отчет включает комментарии и рекомендации о состоянии прав ребенка в Польше.

Независимые исследователи отметили, что на фоне остальных стран мира в Польше довольно высокий уровень обеспечения прав у детей, однако обратили внимание и на ряд проблем. Так, в отчете указано, что в Польше нет некоторых элементов, необходимых для эффективной политики в отношении детей. Например, отсутствует стратегия действий государственных органов в интересах детей, а также нет мониторинга выполнения Конвенции о правах ребенка.

Более того, организации, проводившие мониторинг, также отмечают, что большая часть рекомендаций Комитета по правам ребенка от 2015 года, к сожалению, не была реализована.

В подготовке отчета принимали участие следующие организации: ATD «Четвертый мир», Фонд расширения прав и возможностей детей, Фонд «Школа с классом», Фонд детского развития имени Я. Коменского, Фонд «Диалог», Хельсинский фонд по правам человека, Коалиция защиты детей в приемных семьях, Фонд борьбы с торговлей людьми и рабством La Strada, Польский комитет EAPN, Ассоциация правового вмешательства, Ассоциация детских деревень SOS в Польше и др.

Исследование проводилось при координации ЮНИСЕФ Польша.