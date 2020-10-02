Тбилиси, , 11:52 — REGNUM Акцию протеста провели члены армянской диаспоры в Тбилиси возле здания телеканала «Мтавари архи», который постоянно поддерживает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщили в эфире телеканала.

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По оценке журналистов, к зданию пришли около 300 демонстрантов. Они выкрикивали «Позор» и «Карабах». У демонстрантов были флаги Армении, Грузии и Нагорно-Карабахской Республики.

«Напомним, третий президент Грузии несколько дней назад заявил, что «Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджана, и ничто не может этого изменить», — прокомментировали на телеканале акцию протеста.

Сообщается, что протестующие на непродолжительное время перекрыли улицу, но вскоре разошлись.

Стоит отметить, что за высказывание Саакашвили о Нагорном Карабахе его лишили степени почетного доктора Ереванского государственного университета.

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