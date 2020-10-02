Уфа, , 11:46 — REGNUM Законопроект о перераспределении полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления в части предоставления земель, государственная собственность на которые не разграничена, обсуждается в Башкирии. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в государственном собрании региона прошла встреча депутатов парламента с общественниками из муниципальных образований, на которой обсуждали этот проект закона. Он сейчас дорабатывается ко второму чтению.

По словам заместителя председателя парламента Рустама Ишмухаметова, принятие законопроекта в первом чтении вызвало большой общественный резонанс. При этом протестные настроения связаны в том числе и с отсутствием сведений и непониманием жителями сути законопроекта. Поэтому они имеют право требовать разъяснений о том, что же на самом деле меняется.

Ишмухаметов также отметил, что вопросы к законопроекту, который разработало министерство земельных и имущественных отношений республики, были также у депутатов и у сотрудников прокуратуры. При этом при рассмотрении документа в первом чтении много вопросов были сняты. И работа продолжается.

В результате было решено создать рабочую группу госсобрания по данному законопроекту для постоянного мониторинга правоприменения. В нее войдут как разработчики законопроекта, так и представители общественности. Кроме этого, было решено организовать рабочие выезды в районы и города региона для изучения ситуации на местах.

Помимо этого, парламент направил письма в муниципальные образования Башкирии с просьбой выразить свое мнение по данному законопроекту, также внести свои предложения.

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