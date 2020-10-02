Москва, , 11:40 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление блогера Алексея Навального о планах подать на него в суд за слова о работе с ЦРУ. Песков напомнил 2 октября журналистам о своём заявлении, сделанном днём ранее.

«Я порекомендую ещё раз перечитать то, что я сказал вчера», — ответил Песков на просьбу прокомментировать угрозу подачи против него судебного иска.

Он отметил, что ответ уже есть в его словах от 1 октября.

Навальный ранее заявил в своём блоге о намерении оспорить слова Пескова в суде. Он потребовал опубликовать доказательства и факты о его работе «со специалистами ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября представитель Кремля заявил о работе специалистов ЦРУ США с Навальным во время лечения блогера в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Песков также назвал оскорбительными, безосновательными и недопустимыми высказывания блогера о том, что его якобы отравили по распоряжению президента России Владимира Путина. Эти заявления, пояснил Песков, также сделаны с подачи иностранных спецслужб.

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