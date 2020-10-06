Анкара, , 01:11 — REGNUM Политический курс современной Турции зачастую называют неоосманизмом, как будто речь идет о некотором возврате к реалиям конца XIX века. О том, почему такой термин совершено не подходит к нынешним амбициям Анкары, проводящей, скорее, курс на пантюркизм, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Если суммировать действия Турции за последние несколько десятилетий, то окажется, что яркая личность нынешнего президента Эрдогана, вместе с его агрессивными подчас решениями, вполне вписывается в ту логику, руководствуясь которой Турция поддерживала и поддерживает Боснию, Албанию или нынешних сирийских «борцов за демократию».

Что же касается османизма, возникшего в конце XIX века, то он во многом следовал заповедям европейского Модерна, а значит, мыслил Турцию похожей на национальное европейское государство, сосредоточенное на своей внутренней проблематике. Как же назвать в отношении Турции противоположную тенденцию, когда государство начинает гнаться за возможностями внешнего влияния?

Читайте статью Сергея Шакарянца «Сегодняшняя Турция — это не неоосманизм, а пантюркизм».